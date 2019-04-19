Метро Киева сделало важное уточнение о работе станции "Олимпийская" из-за дебатов

В киевском метрополитене изменили график работы станции метро "Олимпийская" по случаю проведения дебатов между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

Изначально сообщалось, что станция метро будет работать с ограничениями на вход, но теперь на каждой станции диктор сообщает, что до окончания дебатов "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход. Поезда будут следовать через станцию без остановки.

Кроме того, с ограничениями будут работать станции метро "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта". На "Площади Льва Толстого" на выход будет работать только один эскалатор.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в штабе Владимира Зеленского предлагают назначить ведущую телеканала ICTV Елену Фроляк модератором дебатов 19 апреля на стадионе НСК "Олимпийский".