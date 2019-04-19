Нервы не железные: жена Зеленского рассказала о своей реакции на оскорбления в адрес мужа

Супруга кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, Елена рассказала о своей усталости от оскорблений в адрес мужа.

Своими чувствами она поделилась в интервью "Апострофу".

"Мы пытались перед сном не читать Фейсбук. У нас был договор, что перед сном и сразу после пробуждения не читаем. Где-то неделю мы продержались (смеется). Потом как-то он заходит и спрашивает, что я читаю, а я ему: книжку (смеется). Но надо как-то, конечно, от этого воздерживаться, потому что нервы не железные", - говорит она.

По словам Елены Зеленской, единственный выход из ситуации – это "отрастить панцирь".

"Это его внутренняя гражданская позиция, пусть это и звучит пафосно, но так оно и есть. Печально наблюдать за тем, куда мы все вместе маршируем. Но самое для меня обидное в этой ситуации то, что муж не побоялся, что его будут называть выскочкой, идиотом, говорить "что он о себе возомнил"; он пошел в это, и теперь еще и получает каждый день. И это не изменится, наверное, просто мы отрастим панцирь. Но пока надо себя отучить читать комментарии в соцсетях", - объяснила она.

Что касается обвинений Зеленского в наркомании, то, по словам супруги кандидата, в этой ситуации больше всего жаль родителей.

"Когда такого вообще нет, и никогда не было, возникает просто усталость от всего этого. Усталость у наших друзей, знакомых, у тех, кто сначала молчал, хотя, мы никого и не подтягиваем в свои ряды. Мы не обращаемся к певцам, артистам, которые знают нас много лет с просьбой поддержать нас. Но бывает, они сами уже не выдерживают, и это приятно. В этой ситуации жалко родителей, которые начинают переживать, но родители с улыбкой к этому относятся, потому что переживать не о чем. Они воспринимают это как очередную грязищу вот и все. Мы уже все научились с юмором воспринимать это. А еще спорт спасает - что бы ни случилось, ежедневно мы занимаемся, и это очень разгружает голову", -добавила она.

Подробнее об этом, читайте в материале "Апострофа": Не побоялся, что его назовут выскочкой, - Елена Зеленская о предвыборной кампании своего мужа.