У Порошенко прокомментировали "звонки президента" избирателям

Команда кандидата в президенты Петра Порошенко действительно запустила автоматический обзвон избирателей, в рамках которого робот голосом президента Украины призывал голосовать за него 21 апреля, однако члены команды не знают, откуда поступили базы данных с номерами.

Об этом заявил глава секретариата партии "Блок Петра Порошенко" Максим Саврасов для проекта "Честно".

Он уточнил, что не знает алгоритма получения номеров телефонов для автоматического обзвона, при этом оплата звонков производится из избирательного фонда Порошенко.

"Сумму не знаю, проплачиваем из фонда", - заявил он.

Саврасов отметил, что о расходах на организацию обзвона станет известно после опубликования отчета затрат штаба после выборов.

Для звонков используются как минимум два номера - 044-364-88-43 (киевский стационарный номер) и 089-220-00-21 (IP-телефония).

В то же время представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев заявил, что "если бы президент физически мог, он бы позвонил каждому лично", но такой возможности у кандидата нет.

Как сообщал Апостроф, с утра 19 апреля в сети пользователи начали обсуждать телефонные звонки от президента: украинцам якобы звонит Петр Порошенко и просит прийти на выборы 21 апреля. Отмечают, что звонят с неизвестного номера, а после ответа звучит запись голосом Порошенко: "Добрый день. Это - Петр Порошенко, президент Украины...".