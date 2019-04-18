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Выборы президента 2019

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Твое лицо, когда звонит Порошенко: в сети ажиотаж из-за "находки" штаба президента

четверг, 18 апреля 2019, 18:28
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В сети пользователи обсуждают телефонные звонки от президента: украинцам якобы звонит Петр Порошенко и просит прийти на выборы главы государства 21 апреля.

Об этом пишут в социальных сетях.

Отмечают, что звонят с неизвестного номера, а после ответа звучит запись голосом Порошенко: "Добрый день. Это - Петр Порошенко, президент Украины...".

В сообщении президент просит поддержать 21-го числа его "курс, демократию и достоинство, а не реванш, стабильную гривну, а не инфляцию, путь в ЕС и НАТО".

Как пишет издание "Лига", в штабе Порошенко подтвердили, что используют "звонок президента" избирателям.

Как сообщал "Апостроф", в пятницу, 19 апреля, в 19.00 на НСК "Олимпийский" начнутся дебаты между президентом Петром Порошенко и его соперником во втором туре выборов Владимиром Зеленским.

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