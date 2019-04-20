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Суд по Зеленскому: подробности о снятии кандидата с выборов, видео и реакция в соцсети

суббота, 20 апреля 2019, 21:30
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В субботу, 20 апреля, в Шестом апелляционном административном суде Киева проходит заседание о возможном аннулировании регистрации Владимира Зеленского в качестве кандидата в президенты Украины. Пользователи сети обсуждают иск в суд.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Заседание в суде Киева началось в 21:00 по адресу улица Московская, 8, корпус 30, зал заседаний 2. Однако перед началом Хилько решил выступить для прессы.

Адвокат рассказал, что решил подать иск из-за того, что стал свидетелем нарушений во время избирательного процесса со стороны штаба Зеленского. Также адвокат отметил, что кандидат в президенты не отозвал поданный иск.

Хилько завил, что скорее всего потребует перенести заседание, так как хочет увидеть в суде Владимира Зеленского. На вопрос журналистов о том, почему иск подан накануне второго тура выборов, адвокат отвечать отказался.

Также прессе истец рассказал, что подавал два иска в суд. В одном ему отказали, а во втором попросили исправить ряд ошибок. По словам Хилько, ему удалось прибыть в суд только утром. Этим и обусловлено позднее рассмотрение дела.

Пользователи сети активно обсуждают событие.

Как сообщал "Апостроф", 19 апреля на НСК "Олимпийский" состоялись дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

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