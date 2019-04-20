Кандидата в президенты могут снять с выборов: подробности

В пятницу, 20 апреля, суд Киева рассмотрит возможное аннулирование регистрации Владимира Зеленского в качестве кандидата в президенты Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает адвокат Андрей Хилько, который подал иск против шоумена.

Заседание Шестого апелляционного административного суда Киева состоится в 21:00 по адресу улица Московская, 8, корпус 30, зал заседаний 2.

Как отметил Хилько, он был наблюдателем во время первого тура выборов президента Украины. По словам адвоката, он заметил многочисленные нарушения со стороны Зеленского во время избирательного процесса. В связи с этим он решил подать соответствующий иск в суд.

Как сообщал "Апостроф", 19 апреля на НСК "Олимпийский" состоялись дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

Позже в сети появились яркие фотожабы, которые пользователи придумали после мероприятия.