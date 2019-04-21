День тишины оказался громким: жена Зеленского отреагировала на громкий "военный" скандал

В субботу, 20 апреля, пользователи Facebook обнаружили, что жена кандидата в президенты Владимира Зеленского, Елена, в 2014 году на своей странице разместила пост о сборе информации касательно передвижения войск Вооруженных сил Украины.

Пост был изначально размещен пропагандистским российским СМИ "Life Новости".

"Присылайте видео: передвижение украинских войск. Длительность не менее 1 минуты – 15 000 руб", – говорится в нем.

Изначально некоторые поспешили обвинить Зеленскую в том, что она таким образом поддерживала российскую пропаганду. Однако вскоре жена кандидата в президенты опубликовала пост с объяснением ситуации.

"Сегодня распространили скрины с моей страницы. Скрины 2014 года. Тогда я не знала всех технических особенностей ФБ. Не подозревала,что делать перепост с возмущением действиями российских пропагандистов нельзя. Потому что ФБ может не показать подводку, а саму ссылку - оставить. Не знала, да и не до этих знаний было в те дни. Мы все были в шоке от того, что происходило у нас в стране… Чей пост я репостила уже не вспомню. Кого-то из друзей. Сегодня из этого пытались сделать новость дня. Дня тишины. Всех приглашаю на свою страницу. Посмотреть, о чем и что я писала тогда. Что репостила. Над чем размышляла", – написала Зеленская.

По ее словам, многие из тех, кто обвинял ее, уже опровергли новость и принесли извинения.

Напомним, подробнее о жене кандидата в президенты Владимира Зеленского читайте в интервью "Апострофа": Не побоялся, что его назовут выскочкой, - Елена Зеленская о предвыборной кампании своего мужа.