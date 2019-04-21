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Кто выиграл президентские выборы в Украине: обнародованы результаты экзит-полов

воскресенье, 21 апреля 2019, 19:54
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Опубликованы первые результаты Национального экзит-пола, который был проведен 21 апреля, во время второго тура президентских выборов.

Согласно данным опроса по состоянию на 18:00, во втором туре выборов президента Украины побеждает Владимир Зеленский, набирая 73,2 голосов.

В то же время действующий глава государства получает оставшиеся 25,3% голосов.

Стоит отметить, что данные экзит-пола могут незначительно измениться в 22:00, когда будут опубликованы результаты, полученные к моменту закрытия избирательных участков.

Национальный экзит-пол был проведен социологами из фонда Демократические инициативы, КМИС и Центр Разумкова.

Как известно, 21 апреля в Украине проходит второй тур выборов президента, в котором за должность президента борются Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Накануне выборов состоялись дебаты на НСК "Олимпийский". О том, как они прошли, читайте в материале "Апострофа".

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