Порошенко пришел голосовать с женой и детьми: эксклюзивные фото

21 апреля на свой избирательный участок в столице пришел проголосовать кандидат в президенты Украины Петр Порошенко.
Фото корреспондента "Апострофа" Марины Шашковой.
Действующий президент Украины Петр Порошенко пришел голосовать со своей семьей , женой и детьми, на избирательный участок в Доме офицеров в Киеве.
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Напомним, в этом году в список избирателей внесено более 35,6 миллионов граждан. По Украине голосование начнется в 8 утра. Закроются участки в 20:00. Окончательные официальные результаты голосования будут опубликованы до 4 мая.
Как ранее сообщал "Апостроф", на заграничных избирательных участках выстроились длинные очереди из украинцев, которые хотят проголосовать за президента своей Родины.