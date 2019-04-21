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Появились фото и видео голосования Зеленского в Киеве

воскресенье, 21 апреля 2019, 11:45
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21 апреля на свой избирательный участок в столице пришел проголосовать кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.

Видео опубликовали "Факты ICTV".

На записи видно, что появление Зеленского и его супруги на избирательном участке №800489 в Киеве вызвало ажиотаж среди журналистов. Из-за визита шоумена возникла давка, а многие избиратели вынуждены отложить голосование.

После голосования чета Зеленских в окружении охраны поспешила уехать.

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Напомним, в этом году в список избирателей внесено более 35,6 миллионов граждан. По Украине голосование начнется в 8 утра. Закроются участки в 20:00. Окончательные официальные результаты голосования будут опубликованы до 4 мая.

Как ранее сообщал "Апостроф", на заграничных избирательных участках выстроились длинные очереди из украинцев, которые хотят проголосовать за президента своей Родины.

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