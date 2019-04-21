RU   UA  

воскресенье, 21 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Политика

Выборы президента 2019

Новости

21 апреля

21:21
​У Зеленского показали случайное предсказание его победы над Порошенко: видео
20:59
​В Киеве пожар охватил жилую многоэтажку: видео
20:32
​У Зеленского рассказали, что будет с ПриватБанком
20:29
Результаты очевидны: Порошенко признал победу Зеленского
20:20
Появилась первая реакция Зеленского на победу на выборах: видео
20:17
​Опубликовано видео аномалии с кораблем Сrew Dragon Илона Маска
20:06
Как украинцы голосуют за президента - объявлены результаты экзит-полов: онлайн видеомарафон
20:02
"Ливерпуль" одержал важнейшую победу в чемпионате Англии: видеообзор
20:01
Кто выиграл президентские выборы в Украине: обнародованы результаты экзит-полов
19:49
​Математик позабавил сеть экспериментом с десятками тысяч Skittles: фото
19:14
​Возле Луцка автобус с людьми попал в смертельное ДТП: первые фото
18:49
Гигантский отрыв: во Франции определился чемпион
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Результаты очевидны: Порошенко признал победу Зеленского

воскресенье, 21 апреля 2019, 20:29
переглянути новину українською

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что по результатам экзит-полов, он признает свое поражение и позвонит Владимиру Зеленскому, чтобы поздравить с победой на выборах.

Об этом он заявил во время брифинга в своем штабе.

Он подчеркнул, что готов поддержать Зеленского и помочь ему с тем, чтобы освоится на должности главы государства. Он также заявил, что не намерен уходить из политики.

Порошенко также пообещал передать Зеленскому всю сеть международной поддержки, которая была наработана в последние годы.

Под конец своей речи он обратился к международным СМИ на английском языке, подчеркнув, что Крым - это Украина, Россия должна убраться с Донбасса, а украинские вопросы не могут решаться за спиной Киева.

Смотрите видео выступления Порошенко.

Новость дополняется

Фотовзгляд

Все галереи
Первая реакция со штаба Владимира Зеленского

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Выборы президента Украины: онлайн трансляция второго тура

Дебаты Порошенко и Зеленского: все подробности, фото и видео

Собачьи бои и классное шоу: что нужно знать о дебатах Порошенко и Зеленского

Только один шанс: как Порошенко может выиграть выборы у Зеленского

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: