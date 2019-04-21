Результаты очевидны: Порошенко признал победу Зеленского

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что по результатам экзит-полов, он признает свое поражение и позвонит Владимиру Зеленскому, чтобы поздравить с победой на выборах.

Об этом он заявил во время брифинга в своем штабе.

Он подчеркнул, что готов поддержать Зеленского и помочь ему с тем, чтобы освоится на должности главы государства. Он также заявил, что не намерен уходить из политики.

Порошенко также пообещал передать Зеленскому всю сеть международной поддержки, которая была наработана в последние годы.

Под конец своей речи он обратился к международным СМИ на английском языке, подчеркнув, что Крым - это Украина, Россия должна убраться с Донбасса, а украинские вопросы не могут решаться за спиной Киева.

Смотрите видео выступления Порошенко.

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