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Столы "ломятся" от еды: эксклюзивные фото из штаба Порошенко

воскресенье, 21 апреля 2019, 14:24
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21 апреля в штабе нынешнего президента и кандидата на выборах Петра Порошенко в Киеве уже идет подготовка к торжественной встрече важных гостей, включая и самого Порошенко.

Фотографии корреспондента "Апострофа" Марины Шашковой.

Так, в штабе уже накрыли столы с угощениями. Однако на фото видно, что их там немного. Гостей угощают чаем и печеньем, а сами столы стоят полупустые.

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ ВТОРОГО ТУРА

Как сообщал "Апостроф", 21 апреля на свой избирательный участок в столице пришел проголосовать кандидат в президенты Украины Петр Порошенко.

Напомним, в этом году в список избирателей внесено более 35,6 миллионов граждан. По Украине голосование начнется в 8 утра. Закроются участки в 20:00. Окончательные официальные результаты голосования будут опубликованы до 4 мая.

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