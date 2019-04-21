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Появилась первая реакция Зеленского на победу на выборах: видео

воскресенье, 21 апреля 2019, 20:20
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Владимир Зеленский, который согласно экзит-полам, побеждает во втором туре выборов президента, призвал страны бывшего СССР обратить внимание на Украину и понять, что все возможно.

Об этом он заявил после объявления результатов экзит-полов.

"Мы сделали это вместе. Сейчас не будет никакого пафоса, я просто хочу сказать спасибо: своим родителям за поддержку и то, что они это пережили. Моей жене за силу и выдержку, если бы она раньше услышала обо мне все, что говорили (во время избирательной кампании, - "Апостроф"), видимо она бы не вышла за меня. Спасибо родителям моей жены, моим детям, всей моей семье ", - сказал Зеленский.

Реакция Владимира Зеленского на результаты выборов Евгений Котенко
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Реакция Владимира Зеленского на результаты выборов Евгений Котенко
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Реакция Владимира Зеленского на результаты выборов Евгений Котенко
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Реакция Владимира Зеленского на результаты выборов Евгений Котенко
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Он также поблагодарил свою команду и членов штаба.

"Всем спасибо. Спасибо "Квартала 95", который теперь можно называть "Квартал 73". Спасибо правоохранителям за честную службу, спасибо СБУ за то, что держали меня в тонусе. Спасибо всем нашим военным и волонтерам за то, что вы храните Украины. Спасибо всем журналистам. Спасибо всем украинцам, которые меня поддержали, и всем, которые сделали другой выбор. Спасибо всем украинцам, где бы вы сейчас ни находились. Я обещаю, что никогда не подведу вас всех", - сказал он.

Напоследок Зеленский обратился к странам бывшего СССР.

"Пока я еще официально не президент, я могу сказать как гражданин Украины - всем странам постсоветского Союза Посмотрите на нас - все возможно", - отметил он.

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