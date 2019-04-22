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Кто уже поздравил Зеленского с победой на выборах (список обновляется)

понедельник, 22 апреля 2019, 02:15
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Помимо президента США Дональда Трампа, Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине поздравил глава Франции Эммануэль Макрон и президент Польши Анджей Дуда и другие.

Об этом сообщил сам Зеленский в Facebook.

"Спасибо Президенту Франции Эмманюэлю Макрону за поздравления", – написал Зеленский.

Стоит отметить, что его также поздравили с победой в ЕС и США. Так, Зеленский получил поздравления от генсека НАТО Йенса Столтенберга вместе с польским лидером Анджеем Дудой, который позвал Зеленского в гости.

Президент Анджей Дуда поздравил избранного президента Украины Владимира Зеленского по телефону и пригласил его в Польшу", - отметили в канцелярии польского президента в Twitter.

Также Зеленского поздравил глава Европейского совета Дональд Туск. А премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Зеленского на украинском языке.

Помимо этого, Владимира Зеленского с победой поздравил и министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, который отметил, что теперь он действительно станет слугой народа.

"Поздравляем Владимира Зеленского и его команду с успехом на президентских выборах. Теперь вы действительно будете слугой народа. Мы с нетерпением ждем совместной работы, поскольку Великобритания продолжает поддерживать Украину, избранный ею евроатлантический путь, процесс реформ и безопасность", - написал он в Twitter.

Подробнее о ходе второго тура президентских выборов в Украине, можно почитать в материале "Апострофа": Выборы президента Украины - разгром старой власти: онлайн трансляция.

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