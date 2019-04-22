RU   UA  

вторник, 23 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Политика

Выборы президента 2019

Новости

23 апреля

00:29
Смерть в Крыму: в сети бьют тревогу из-за катастрофы с медициной, публикуя мрачные фото

22 апреля

23:56
Опубликованы впечатляющие фото прощания украинцев с Порошенко
23:55
​Смертельное ДТП под Луцком: стало известно о состоянии выжившего мальчика
23:25
Партия Путина срочно запустила в политику ручного "Зеленского"
23:09
​Украинцы увидят звездопад Лириды: когда смотреть
22:53
В США умер создатель оскароносных фильмов
22:32
​В Кабмине договорились о снижении цены на газ для украинцев: названа дата
22:22
У Путина глупо соврали о просмотре дебатов Зеленского и Порошенко
22:01
Опубликовано видео мощного удара по позициям боевиков на Донбассе
21:54
Звездный футболист превзошел скоростной рекорд самого быстрого человека в мире: опубликовано видео
21:53
Официальные результаты выборов - обработано 99% (обновляется)
21:51
Лох, улыбнись: в Киеве поймали продавца авто-невидимки из Германии
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Опубликованы впечатляющие фото прощания украинцев с Порошенко

понедельник, 22 апреля 2019, 23:56
переглянути новину українською

В понедельник, 22 апреля, Петр Порошенко встретился с людьми, которые пришли проводить его с поста под здание Администрации президента.

Соответствующие фото были опубликованы на Facebook странице Порошенко.

"Сегодня гимн на Банковой звучал особенно искренне. Спасибо украинцы за поддержку, которой так не хватало. Вы – невероятные!", – говорится в подписи к фотографиям.

Напомним, 22 апреля, на следующий день после второго тура выборов президента, возле здания Администрации президента на улице Банковой сторонники Порошенко собрались на акцию "Спасибо, Петр".

Как ранее сообщал "Апостроф", во время общения с людьми на этой акции, Петр Порошенко сообщил о намерениях в ближайшем будущем вновь стать президентом Украины.

Фотовзгляд

Все галереи
Первая реакция со штаба Владимира Зеленского

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Выборы президента Украины - Зеленский побеждает с огромным отрывом: онлайн трансляция

Дебаты Порошенко и Зеленского: все подробности, фото и видео

Собачьи бои и классное шоу: что нужно знать о дебатах Порошенко и Зеленского

Только один шанс: как Порошенко может выиграть выборы у Зеленского

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: