Опубликованы впечатляющие фото прощания украинцев с Порошенко

В понедельник, 22 апреля, Петр Порошенко встретился с людьми, которые пришли проводить его с поста под здание Администрации президента.

Соответствующие фото были опубликованы на Facebook странице Порошенко.

"Сегодня гимн на Банковой звучал особенно искренне. Спасибо украинцы за поддержку, которой так не хватало. Вы – невероятные!", – говорится в подписи к фотографиям.

Напомним, 22 апреля, на следующий день после второго тура выборов президента, возле здания Администрации президента на улице Банковой сторонники Порошенко собрались на акцию "Спасибо, Петр".

Как ранее сообщал "Апостроф", во время общения с людьми на этой акции, Петр Порошенко сообщил о намерениях в ближайшем будущем вновь стать президентом Украины.