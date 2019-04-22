Под АП в Киеве собрались сотни человек: фото и прямая трансляция

В понедельник, 22 апреля, возле здания Администрации президента на улице Банковой сторонники Петра Порошенко собрались на акцию "Спасибо, Петр".

Соответствующие фото и видео публикуют на странице мероприятия в Facebook.

"Давайте придем и поблагодарим Петра Порошенко за все что сделано за эти 5 лет, за ассоциацию, безвиз, армию, децентрализацию и все остальное. 19.00 АП, со стороны НБУ", – говорится в анонсе акции.

Поблагодарить Порошенко собрались несколько сотен людей. В частности, пришли блогер Мирослав Олешко и освобожденный из плена боевиков в 2016 году житель Луганской области Владимир Жемчугов.

Официально организатором выступил координатор проекта "Информационные войска" Святослав Батов.

"Если Зеленский решит повести страну не туда, мы ему напомним, что мы хотим идти в НАТО и в ЕС", — заявил организатор мероприятия.

Порошенко вышел к людям и поблагодарил всех собравшихся.

"Наша победа точно впереди", – заявил он.

Нынешний президент также, по словам очевидцев, намекнул, что через 5 лет он снова вернётся на Банковую. Толпа поклонников предложила вернуться уже через год.

"Через год, так через год", - ответил Порошенко с улыбкой.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", по результатам обработки более 99 процентов бюллетеней во втором туре выборов президента одерживает победу кандидат Владимир Зеленский.