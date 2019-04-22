​Через год, так через год: Порошенко заявил о намерении вновь стать президентом, видео

Действующий президент Петр Порошенко, который проиграл на выборах своему оппоненту Владимиру Зеленскому, сообщил о намерениях в ближайшем будущем вновь стать президентом Украины.

Об этом он заявил перед народом, который собрался в понедельник возле АП на акции "Спасибо, Петр".

"Мы будем двигаться от победы, через поражение к новой победе. Мы вернемся на улицу Банковую после следующих президентских выборов", - сказал Порошенко.

После его слов люди начали скандировать: "Через год!", на что он ответил: "Как Бог поможет… Ладно, друзья. Через год, так через год".

Как сообщал "Апостроф", на участках на территории военных частей в Луганской и Донецкой областях действующий президент Петр Порошенко с небольшим отрывом победил Владимира Зеленского.