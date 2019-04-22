В штабе Зеленского ответили Януковичу на его поздравление

В штабе лидера президентской гонки в Украине Владимира Зеленского публично ответили на поздравления, которые шоумен получил от беглого экс-президента Виктора Януковича.

Как заявил спикер штаба Зеленского Дмитрий Разунков в комментарии "Интерфакс-Украина", так называемую "поддержку" команда шоумена получала от российских пропагандистов на протяжении всей кампании.

"Мы обойдемся как без этой поддержки, так и без их поздравлений", - сказал Разумков.

На данный момент обработано более 95% бюллетеней. По данным Центральной избирательной комиссии, за Зеленского проголосовали 73,17% избирателей, в то время как действующий президент Петр Порошенко набирает 24,5% голосов.

Ранее "Апостроф" сообщал, как в регионах голосовали за Порошенко и Зеленского.