RU   UA  

понедельник, 22 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.75
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

22 апреля

13:05
Известный социолог указала на серьезную проблему со сторонниками Зеленского
12:59
Шансы выжить у ребенка - 50 на 50: новые подробности и фото семьи, погибшей в ДТП под Сумами
12:52
Между эйфорией и отчаяньем: яркие фотожабы на итоги выборов президента Украины
12:50
Найдена мертвой 26-летняя чемпионка России по тайскому боксу: фото
12:45
Кейт Миддлтон в наряде пятилетней давности появилась на пасхальной службе с королевой
12:35
Лоб в лоб: появились фото и видео серьезного ДТП под Киевом
12:33
Кто уже поздравил Зеленского с победой на выборах (список обновляется)
12:29
Ляшко и Вилкул устроили перепалку в Раде из-за украинского языка: опубликовано видео
12:25
Известный российский боец получил сильнейший "нокаут" от асфальта: опубликовано фото
12:23
​В Украине упали цены на фрукты: появились цифры
12:16
Митрополит Онуфрий прокомментировал победу Зеленского на выборах
12:02
В штабе Зеленского ответили Януковичу на его поздравление
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В штабе Зеленского ответили Януковичу на его поздравление

понедельник, 22 апреля 2019, 12:02
переглянути новину українською

В штабе лидера президентской гонки в Украине Владимира Зеленского публично ответили на поздравления, которые шоумен получил от беглого экс-президента Виктора Януковича.

Как заявил спикер штаба Зеленского Дмитрий Разунков в комментарии "Интерфакс-Украина", так называемую "поддержку" команда шоумена получала от российских пропагандистов на протяжении всей кампании.

"Мы обойдемся как без этой поддержки, так и без их поздравлений", - сказал Разумков.

На данный момент обработано более 95% бюллетеней. По данным Центральной избирательной комиссии, за Зеленского проголосовали 73,17% избирателей, в то время как действующий президент Петр Порошенко набирает 24,5% голосов.

Ранее "Апостроф" сообщал, как в регионах голосовали за Порошенко и Зеленского.

Фотовзгляд

Все галереи
Первая реакция со штаба Владимира Зеленского

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Выборы президента Украины - Зеленский побеждает с огромным отрывом: онлайн трансляция

Дебаты Порошенко и Зеленского: все подробности, фото и видео

Собачьи бои и классное шоу: что нужно знать о дебатах Порошенко и Зеленского

Только один шанс: как Порошенко может выиграть выборы у Зеленского

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: