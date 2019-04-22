Как в регионах голосовали за Порошенко и Зеленского: неожиданные цифры

В Украине практически завершился подсчет голосов на выборах президента, в которых с уверенным отрывом побеждает шоумен Владимир Зеленский.

Судя по информации, опубликованной Центральной избирательной комиссией, его оппонент - действующий глава государства Петр Порошенко - набрал большинство голосов только во Львовской области. Здесь за него проголосовало около 63% избирателей. В остальных западных областях неожиданно победу праздновал Зеленский.

В некоторых областях шоумена поддержали от 80 до 90% избирателей.

Неожиданным оказался и тот факт, что Зеленский обогнал Порошенко также и на голосовании за пределами Украины.

По состоянию на утро 22 апреля обработано более 93% протоколов. Зеленский набрал 73,17% голосов избирателей, в то время как за Порошенко проголосовало 24,49%.

Ранее "Апостроф" сообщал, что появились яркие фотожабы на итоги выборов президента Украины.