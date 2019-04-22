Хочет домой: в сети обсуждают поздравление Януковичем Зеленского

Бывший президент Украины Виктор Янукович поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах.

Об этом сообщает ТСН.

Обращение Януковича распространил его пресс-секретарь Юрий Кирасир.

"Я искренне поздравляю Вас с избранием на пост Президента Украины. Украинцы доверили Вам этот пост в самый трудный для нашей страны момент истории", - говорится в поздравлении.

Экс-президент также отметил, что сейчас перед Зеленским стоят нелегкие задачи.

"Главное - принести нашей стране мир, объединить и примирить украинский народ. Восстановить законность и справедливость. Улучшить благосостояние украинцев.

Заменить страх и уныние в душах людей надежду и веру в лучшее, нести людям, то что объединяет, а не разделяет. Я хочу низко поклониться мудрому украинскому народу, который не дал себя обмануть, не поддался на провокации и ложь, а сделал осознанный выбор. Украинцы доверились Вам и надеются на то, что Вы вернете нашему народу мир и процветание. Не подведите их.Я желаю Вам крепкого здоровья, благословения от Господа и успехов на Вашем высоком и ответственном посту Президента Украины", - подытожил Янукович.

В сети пользователи отреагировали на поздравления экс-президента страны.

"І Кадиров вже привітав. Почалось...".

"Помолчал бы уже тот Янукович, Закройся гнида ! Згинь!".

"Это благодаря твоему так называемому "президенству " и твоей команде , страдают люди сейчас в Украине".

"То може він ще приїде та особисто привітає?"

"Хоче додому... ностальгує".

Как сообщал "Апостроф", помимо президента США Дональда Трампа, Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине поздравил глава Франции Эммануэль Макрон и президент Польши Анджей Дуда и другие.