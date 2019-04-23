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Названа проблема, которую Зеленскому нужно устранить в первую очередь

вторник, 23 апреля 2019, 12:05
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Одной из главных проблем, которые предстоит решить Владимиру Зеленскому на посту президента Украины, является реформа спецслужб и ограничения влияния российских агентов.

Об этом "Апострофу" рассказал российский оппозиционер Константин Боровой.

"Сейчас спецслужбы Украины находятся в нереформированном состоянии. Я хочу напомнить, что 70-80% сотрудников спецслужб при захвате Крыма перешли на сторону России. Конечно, это очень опасно для Украины и когда-то этим надо было начать заниматься. Надеюсь, что новый президент проделает работу в этом направлении. В Грузии в свое время это сделали Саакашвили и Мерабишвили – они начали все реформы в стране с реформ спецслужб, сокращения влияния ФСБ. Украина пока этой проблемой не озаботилась, поэтому спецслужбы РФ открыто у вас действуют. Например, недавний скандал с влиянием на выборы в США. Понятное дело, что не Порошенко этим занимался, а российские спецслужбы", – заявил Боровой.

По его словам, технология очищения спецслужб была уже проверена в Грузии, и Украина может ее использовать.

"Знаете, это проверенная в Грузии технология, которая вызвала гнев Путина. Все говорят о том, что Путин обиделся на Саакашвили за то, что тот его назвал карликом, но это неправда. Путин обиделся на Саакашвили тогда, когда тот отказался оставить на постах каких-то ставленников российских спецслужб. И начался скандал", – говорит политик.

Боровой считает, что косметических реформ недостаточно и Украине нужно создавать новые спецслужбы.

"Все надо делать так, как однажды уже было сделано в Грузии. На новом месте создаются новые спецслужбы безо всякого влияния россиян. К сожалению, нынешние украинские спецслужбы скомпрометированы двумя способами: первое – их происхождение от советских спецслужб; второе – массовое предательство, которое, по сути, произошло в Крыму и на Востоке Украины. Поэтому на новом месте надо создавать", – резюмировал он.

Напомним, подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": В Кремле очень серьезное напряжение из-за победы Зеленского - Константин Боровой.

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