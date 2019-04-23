Зеленский - президент: ЦИК завершил подсчет голосов

В воскресенье, 21 апреля, в Украине прошел второй тур выборов президента, в котором решающую победу одержал Владимир Зеленский.

КАК ПРОХОДИЛ ВТОРОЙ ТУР ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА: ФОТО, ВИДЕО И ВСЕ ПОДРОБНОСТИ

На сайте ЦИК опубликованы данные подсчета 100% бюллетеней, согласно которым за Петра Порошенко проголосовало 24,4%, за Владимира Зеленского 73,22%.

Всего во втором туре проголосовало больше 18 млн человек. В этом году в список избирателей внесено более 35,6 миллионов граждан.

Напомним, первый тур выборов состоялся 31 марта. Владимир Зеленский выиграл первый тур с результатом 30,24%. Второе место занял Петр Порошенко - за него проголосовали 15,95% избирателей.