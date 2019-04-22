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Стало известно о главной проблеме с объявлением результатов выборов в Украине

понедельник, 22 апреля 2019, 04:17
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Объявление официальных результатов выборов президента Украины может затянуться из-за праздничных и выходных дней.

Об этом заявил член ЦИК Евгений Радченко, передает ТСН.

"Пасха для украинцев - один из самых больших праздников, поэтому мы волнуемся, что можем не получить информацию от судебных органов власти о том, что нигде нет исков. Мы сможем установить и объявить результаты ориентировочно 30 апреля", - отметил он.

Отметим, что предварительные результаты выборов, по электронным протоколам, ориентировочно станут известны через 2-3 дня.

Как сообщалось, ранее стало известно, кто уже поздравил Зеленского с победой на выборах.

Подробнее о ходе второго тура президентских выборов в Украине, можно почитать в материале "Апострофа": Выборы президента Украины - разгром старой власти: онлайн трансляция.

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