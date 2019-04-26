RU   UA   EN  

пятница, 26 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.25
Меню
Политика

Выборы президента 2019

Новости

26 апреля

19:40
Встреча Зеленского с украинским топ-чиновником: стали известны эксклюзивные подробности
19:21
Задержание агента Кремля в США: появилось решение суда
19:00
В ЦИК ответили на обвинения Зеленского в затягивании подсчета голосов
18:58
Стало известно о новой провокации боевиков на Донбассе
18:42
Активисты объявили бессрочную акцию против судьи в Киеве: подробности
18:31
Грозы и шквалы: украинцев предупредили об опасности
18:28
В СМИ рассказали об инициативах мэра Кличко по ремонту мостов в Киеве
18:25
Итальянский футболист стал автором уникального рекорда
18:24
Россия сделала резонансное заявление об отказе Украины защищаться в ВТО
18:13
Мощный взрыв на шахте на Донбассе: жуткие подробности о погибших и новые фото с места ЧП
18:00
Подозреваемый в госизмене депутат пытается присоединиться к команде Зеленского - СМИ
17:52
Тоттенхэм Хотспур - Аякс: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В ЦИК ответили на обвинения Зеленского в затягивании подсчета голосов

пятница, 26 апреля 2019, 19:00
переглянути новину українською

Центральная избирательная комиссия при подсчете голосов на президентских выборах действует исключительно в рамках действующего законодательства, поэтому затягивать процесс объявления результатов не имеет возможности.

Об этом заявил заместитель главы Центральной избирательной комиссии Украины Евгений Радченко, передает "Прямой".

Чиновник уточнил, что в данный момент идет процесс сверки протоколов с окружными избиркомами.

"Если Центральная избирательная комиссия за день принимает более 100 протоколов окружных избирательных комиссий, надо не забывать, что прием этих протоколов - это не просто тот факт, что комиссия зачитала и все. Есть цифры участковых комиссий, каждая цифра сверяется", - отметил представитель ЦИК.

Он также уточнил, чем чреваты ошибки при подсчете в результате спешки во время сверки протоколов. По его словам, судебное разбирательство относительно подсчета результатов голосования может отложить объявление результатов на месяцы.

"Представим себе ситуацию, когда окружная избирательная комиссия сдала протоколы с ошибкой, а Центральная избирательная комиссия этого не заметила. Сделали итоговый протокол. Субъект избирательного процесса увидел несоответствие цифр с теми, которые у него есть в копии протоколов. Появляется такое расхождение. Это основание для обжалования. Пока обжаловали, пока суд обяжет, пока если там есть основания для апелляции. После апелляции решение вступает в законную силу. После того комиссия перерабатывает протокол. То есть, если мы не тщательно отнесемся к выполнению собственных обязанностей и тех функций, которые предусмотрены законом, вот тогда это будет затягивание", - сказал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее Владимир Зеленский в своем очередном видеообращении заявил, что Центризбирком умышленно затягивает объявление результатов выборов, чтоб не дать новому президенту шанса распустить Верховную Раду.

Фотовзгляд

Все галереи
Первая реакция со штаба Владимира Зеленского

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Выборы президента Украины - Зеленский побеждает с огромным отрывом: онлайн трансляция

Дебаты Порошенко и Зеленского: все подробности, фото и видео

Собачьи бои и классное шоу: что нужно знать о дебатах Порошенко и Зеленского

Только один шанс: как Порошенко может выиграть выборы у Зеленского

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: