В ЦИК ответили на обвинения Зеленского в затягивании подсчета голосов

Центральная избирательная комиссия при подсчете голосов на президентских выборах действует исключительно в рамках действующего законодательства, поэтому затягивать процесс объявления результатов не имеет возможности.

Об этом заявил заместитель главы Центральной избирательной комиссии Украины Евгений Радченко, передает "Прямой".

Чиновник уточнил, что в данный момент идет процесс сверки протоколов с окружными избиркомами.

"Если Центральная избирательная комиссия за день принимает более 100 протоколов окружных избирательных комиссий, надо не забывать, что прием этих протоколов - это не просто тот факт, что комиссия зачитала и все. Есть цифры участковых комиссий, каждая цифра сверяется", - отметил представитель ЦИК.

Он также уточнил, чем чреваты ошибки при подсчете в результате спешки во время сверки протоколов. По его словам, судебное разбирательство относительно подсчета результатов голосования может отложить объявление результатов на месяцы.

"Представим себе ситуацию, когда окружная избирательная комиссия сдала протоколы с ошибкой, а Центральная избирательная комиссия этого не заметила. Сделали итоговый протокол. Субъект избирательного процесса увидел несоответствие цифр с теми, которые у него есть в копии протоколов. Появляется такое расхождение. Это основание для обжалования. Пока обжаловали, пока суд обяжет, пока если там есть основания для апелляции. После апелляции решение вступает в законную силу. После того комиссия перерабатывает протокол. То есть, если мы не тщательно отнесемся к выполнению собственных обязанностей и тех функций, которые предусмотрены законом, вот тогда это будет затягивание", - сказал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее Владимир Зеленский в своем очередном видеообращении заявил, что Центризбирком умышленно затягивает объявление результатов выборов, чтоб не дать новому президенту шанса распустить Верховную Раду.