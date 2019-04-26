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В ЦИКе рассказали, когда объявят результаты президентских выборов

пятница, 26 апреля 2019, 20:01
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Центризбирком объявит результаты президентских выборов в Украине на заседании во вторник, 30 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"30 апреля ориентировочно в 12.00 состоится заседание Центральной избирательной комиссии, на котором предусматривается установление и объявление результатов повторного голосования 21 апреля 2019 года на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года", - говорится в сообщении.

Отметим, что согласно украинскому законодательству, инаугурация новоизбранного президента должна состояться не позднее чем через 30 дней после официального объявления результатов выборов.

При этом, дату самой инаугурации утверждает Верховная Рада с поддержкой не менее 226 голосов.

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