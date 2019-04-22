RU   UA  

понедельник, 22 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.75
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

22 апреля

14:37
Бизнесмены озвучили топ-7 требований к Зеленскому
14:27
Украинский боксер сразится с французом за чемпионский титул
14:26
Жертвами теракта в Шри-Ланке стали дети миллиардера из списка Forbes: фото
14:19
Кто уже поздравил Зеленского с победой на выборах (список обновляется)
14:18
Луценко осмелел и вызывает в ГПУ экс-чиновников из окружения Порошенко: документ
14:07
Боевики ЛНР передали Украине 60 человек: фото
13:45
Что происходит с ценами на овощи в Украине: опубликованы цифры
13:35
Подчеркнула декольте: Лилия Ребрик покорила образом на премии "Золота Дзиґа"
13:34
В Молдове задержали "московского казачка" по кличке Захар, воевавшего на Донбассе: фото
13:31
В "Народном фронте" рассказали о ключевой задаче нового президента
13:29
Первый пошел: украинский топ-чиновник заявил про отставку
13:28
Евросоюз обратился к Зеленскому с важным заявлением
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Известный социолог указала на серьезную проблему со сторонниками Зеленского

понедельник, 22 апреля 2019, 13:05
переглянути новину українською

Несмотря на высокий результат Владимира Зеленского, последние выборы не объединили Украину, а только создали иллюзию такого объединения.

Об этом сообщает издание "Громадське", ссылаясь на слова Ирины Бекешкиной, украинского социолога, директора Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

"Когда мы анализировали избирателей Зеленского - они делятся, они делятся так, как делится страна. На самом деле это иллюзия объединения, это следствие неопределенности, потому что каждый в Зеленского вкладывает свои мечты, свои пожелания и ожидания", - заявила Бекешкина.

Она привела пример того, что среди избирателей Порошенко 80% выступают за членство в НАТО, а среди избирателей Зеленского по этому же вопросу совсем другие цифры - 37% поддерживают вступление в альянс, 33% - за нейтральный статус, а 6% - за военный союз с Россией.

"И по многим вопросам, которые делят страну, оно именно так. Поэтому я бы не сказала, что это объединение стабильное и надежное", - отметила социолог.

Также по мнению Бекешкиной, страну во время выборов объединил лозунг "так дальше жить нельзя".

"Это желание - это определенный приговор политической системе, политической элите. Объединило, так сказать, отрицание существующего. А что касается положительной будущей программы, то, скорее всего, Украина осталась разобщенной", - резюмировала эксперт.

Как сообщал "Апостроф", астролог рассказал, чего ожидать от нового президента Украины Владимира Зеленского.

Фотовзгляд

Все галереи
Первая реакция со штаба Владимира Зеленского

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Безвиз, лоукостеры, экзотика: что украинцам готовит новый курортный сезон

Нация леди и джентльменов или почему нам так важно сохранить культуру

Наступают грозы: какой погоды ждать на Вербное воскресенье и страстную неделю

Почему Украина позволяет иностранцам бить ее матерей и воровать ее детей

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: