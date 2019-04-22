Известный социолог указала на серьезную проблему со сторонниками Зеленского

Несмотря на высокий результат Владимира Зеленского, последние выборы не объединили Украину, а только создали иллюзию такого объединения.

Об этом сообщает издание "Громадське", ссылаясь на слова Ирины Бекешкиной, украинского социолога, директора Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

"Когда мы анализировали избирателей Зеленского - они делятся, они делятся так, как делится страна. На самом деле это иллюзия объединения, это следствие неопределенности, потому что каждый в Зеленского вкладывает свои мечты, свои пожелания и ожидания", - заявила Бекешкина.

Она привела пример того, что среди избирателей Порошенко 80% выступают за членство в НАТО, а среди избирателей Зеленского по этому же вопросу совсем другие цифры - 37% поддерживают вступление в альянс, 33% - за нейтральный статус, а 6% - за военный союз с Россией.

"И по многим вопросам, которые делят страну, оно именно так. Поэтому я бы не сказала, что это объединение стабильное и надежное", - отметила социолог.

Также по мнению Бекешкиной, страну во время выборов объединил лозунг "так дальше жить нельзя".

"Это желание - это определенный приговор политической системе, политической элите. Объединило, так сказать, отрицание существующего. А что касается положительной будущей программы, то, скорее всего, Украина осталась разобщенной", - резюмировала эксперт.

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