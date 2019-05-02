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"Фан-клуб Зеленского" против "Пети": Коломойский рассказал, как победил на выборах

четверг, 02 мая 2019, 23:26
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Олигарх Игорь Коломойский назвал избрание Владимира Зеленского на выборах президента Украины – общей победой для него с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

Об этом Коломойский сказал в интервью Bihus.info.

На вопрос, поздравил ли Аваков его с победой Зеленского Коломойский ответил: "Мы с Аваковым постоянно общаемся… Поэтому мы считаем, что это общая победа".

Денис Бигус поинтересовался, давно ли продолжается это "партнерство в контексте выборов".

"У нас нет партнерства по поводу выбора Зеленского, у нас есть фан-клуб Зеленского. Мы болеем за Зеленского. Мы и за Юлю (Юлию Тимошенко, - ред.) болели вместе. Мы болели против Пети (Петра Порошенко, - ред.)", - ответил Коломойский.

На вопрос, с какого момента Аваков начал "болеть против Пети", олигарх ответил: "Не хочу за него говорить, но я бы, если бы у меня спросили, когда у него произошел "необратимый процесс", когда Петя "перешел Рубикон", то это когда по поводу сына история была ("дело рюкзаков Авакова", - ред.)

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", олигарх Игорь Коломойский заявил, что в Украине происходит "внутренний гражданский конфликт".

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