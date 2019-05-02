Зеленский уже решил, кто возглавит его Администрацию

Новый президент Украины Владимир Зеленский уже определился с кандидатом на пост главы Администрации президента.

Такое заявление 1 мая в эфире телеканала ZIK сделал юрист предвыборного штаба кандидата Вадим Галайчук.

"Я уверен, что Владимир Александрович на сегодня уже определился с тем, кого он будет назначать главой АП", – сказал Галайчук.

При этом представитель Зеленского не стал называть конкретных имен. Он лишь добавил, что это публичный человек.

"Президент назначает довольно много членов различных агентств и правительственных институтов, которые на самом деле не определены в Конституции. Мы пока не говорим об изменениях в Конституции, но говорим про активную ревизию, аудит полномочий, функционала, который есть у президента, для того, чтобы четко понять, что именно может предложить Владимир Зеленский обществу после инаугурации", – добавил он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что квартира в Крыму, которую нашли у победителя президентских выборов Владимира Зеленского, была куплена супругой Еленой Зеленской в 2013 году по рыночной цене.