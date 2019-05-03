RU   UA   EN  

пятница, 3 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

3 мая

20:05
​Трамп и Путин поговорили впервые за год: о чем шла речь
19:37
В Киеве водитель решил "срезать" через подземный переход: опубликовано видео ЧП
19:11
Лидер "Динамо" перенес сложнейшую операцию: опубликовано фото
19:07
​В России рассказали о неприятном "сюрпризе" для получающих паспорта РФ на Донбассе
19:02
Выборы по новым правилам: есть ли шансы отменить "мажоритарку"
18:57
В компании "Фармак" рассказали о недобросовестной конкуренции на рынке медпрепаратов
18:39
​В США рассказали о возможности военного вторжения в Венесуэлу
18:29
Под Киевом поезд сбил школьника в наушниках: подробности ЧП
18:19
Мораес ярко отреагировал на решение УЕФА по делу о его натурализации
18:06
​В Украине стартовали испытания нового мощного оружия: фото
18:05
В военной части под Львовом произошло массовое отравление
17:31
​Оккупанты задержали в Крыму украинца: что известно
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Выборы по новым правилам: есть ли шансы отменить "мажоритарку"

пятница, 03 мая 2019, 19:02
переглянути новину українською

Команда новоизбранного президента Владимира Зеленского планирует продвигать в Верховной Раде законопроект о новом избирательном кодексе, который бы отменял голосование по мажоритарным округам.

Об этом сообщает "Апостроф".

"Парламентские выборы должны проходить по новому избирательному кодексу", - сказал представитель команды новоизбранного президента Александр Данилюк.

При этом часть политических сил в парламенте, сформировавшихся за счет "мажоритарки", в частности "Видродження" и "Воля народа", выступают против изменений в процессе голосования, высказывая сдержанную критику в адрес соответствующего проекта. В то же время публично за кодекс выступают практически все фракции парламента.

Таким образом, можно предположить, что на данном этапе, шансов на изменение избирательного кодекса и отмену "мажоритарки" крайне мало – проект с большой вероятностью будет провален в Верховной Раде.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Запахло деньгами: как партии планируют идти на выборы в Раду.

Новости

3 мая

20:05
​Трамп и Путин поговорили впервые за год: о чем шла речь
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Митинг под Украинским домом по случаю Дня труда

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Выборы президента Украины - Зеленский побеждает с огромным отрывом: онлайн трансляция

Дебаты Порошенко и Зеленского: все подробности, фото и видео

Собачьи бои и классное шоу: что нужно знать о дебатах Порошенко и Зеленского

Только один шанс: как Порошенко может выиграть выборы у Зеленского

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: