Выборы по новым правилам: есть ли шансы отменить "мажоритарку"

Команда новоизбранного президента Владимира Зеленского планирует продвигать в Верховной Раде законопроект о новом избирательном кодексе, который бы отменял голосование по мажоритарным округам.

Об этом сообщает "Апостроф".

"Парламентские выборы должны проходить по новому избирательному кодексу", - сказал представитель команды новоизбранного президента Александр Данилюк.

При этом часть политических сил в парламенте, сформировавшихся за счет "мажоритарки", в частности "Видродження" и "Воля народа", выступают против изменений в процессе голосования, высказывая сдержанную критику в адрес соответствующего проекта. В то же время публично за кодекс выступают практически все фракции парламента.

Таким образом, можно предположить, что на данном этапе, шансов на изменение избирательного кодекса и отмену "мажоритарки" крайне мало – проект с большой вероятностью будет провален в Верховной Раде.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Запахло деньгами: как партии планируют идти на выборы в Раду.