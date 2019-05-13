В Верховной Раде предложили еще одну дату инаугурации Зеленского

В украинский парламент был внесен очередной проект постановления о назначении даты инаугурации президента Владимира Зеленского 26 мая.

Проект под №10270-5 опубликован на сайте Верховной Рады.

Автором проекта указан внефракционный народный депутат и на данный момент единственный член объединения "За Зеленского" Виталий Куприй.

"Провести 26 мая 2019 года в 10 часов в сессионном зале Верховной Рады Украины торжественное заседание Верховной Рады Украины, посвященное принятию присяги Украинскому народу новоизбранным президентом Украины", - отмечается в документе.

На данный момент в Раде зарегистрировано пять проектов с тремя датами инаугурации президента - 19, 20 и 26 мая. Только депутат Куприй предлагает провести инаугурацию 20 или 26 мая, проекты постановлений других авторов предлагают провести процедуру в воскресенье, 19 мая – в День памяти жертв политических репрессий.

Также некоторое время на сайте парламента был проект о проведении торжеств 1 июня, но в субботу, 11 мая автор проекта - нардеп Александр Сугоняко, его отозвал.

Как сообщал "Апостроф", ранее народные депутаты отметили, что в случае, если парламент не сможет определить дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, тогда это сделает председатель Верховной Рады.