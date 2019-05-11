Кто определит дату инаугурации, если Рада провалит голосование: нардеп дал пояснение

В случае, если парламент не сможет определить дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, тогда это делает председатель Верховной Рады.

Об этом народный депутат от "Батькивщины" Сергей Власенко сообщил в прямом эфире телеканала Newsone.

По его словам, Петр Порошенко затягивает передачу власти новому президенту и делает выгодные ему шаги.

"20 дней назад страна проголосовала на президентских выборах. 73% Украины проголосовали за изменения в стране. И все это время не происходит никаких изменений. 20 дней страны продолжает жить "по-новому" имени Петра Порошенко с раздачей "праздничных слонов" на выходе, с назначением судей из Roshen и рассказами, что это, оказывается, такая помощь Зеленскому ", - возмутился нардеп.

По мнению политика, парламент должен как можно скорее определиться с датой вступления в должность Зеленского.

По словам Власенко, на сегодня в ситуации, когда Украина стоит перед такими весомыми вызовами, люди ждут от новоизбранного президента быстрых практических шагов по изменению политики, которую 5 лет проводили в Украине.

"А для этого нужно как можно быстрее проголосовать за дату инаугурации", - подчеркнул представитель "Батькивщины".