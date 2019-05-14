Скандал с инаугурацией: появилось пояснение от Зеленского и новое решение Рады

Представители команды новоизбранного президента Владимира Зеленского продолжают настаивать на его инаугурации 19 мая, в День памяти жертв репрессий.

Об этом заявил советник Зеленского Дмитрий Разумков в эфире ICTV.

Он уточнил, что инаугурацию необходимо провести в воскресенье, 19 мая, чтобы избежать "транспортного коллапса" в столице.

"Любые события, приезды иностранных гостей – это ограничения по перемещению в Киеве. Если мы говорим о дне инаугурации, это фактически полный транспортный коллапс центральной части города, потому что все будет перекрыто. Чтобы минимизировать такой негативный эффект, Владимир Александрович и предлагает провести его в первый выходной день, а фактически это 19 число", – сказал Разумков.

Дмитрий Разумков отметил, что Верховная Рада уже имела шанс проголосовать за дату инаугурации, однако им не воспользовалась. По его мнению, народные депутаты опасаются роспуска парламента, поэтому затягивают голосования за соответствующие проекты.

В то же время в Верховной Раде было принято решение рассмотреть все 5 законопроектов относительно инаугурации Зеленского 16 мая. Три проекта подразумевают назначение инаугурации на 19 мая, еще по одному – на 21 мая и 26 мая.

Как сообщал "Апостроф", ранее народные депутаты отметили, что в случае, если парламент не сможет определить дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, тогда это сделает председатель Верховной Рады.