Зеленский на минном поле: как депутаты пытаются помешать президенту

20 мая пройдет инаугурация Владимира Зеленского. К такому решению пришли 16 мая в парламенте. Голосование проходило быстро. Хотя еще в начале этой недели назывались разные даты инаугурации, что свидетельствовало об отсутствии единой позиции. С датой инаугурации связана и вероятность роспуска парламента. О том, как теперь могут развернуться события и сможет ли Верховная Рада VIII созыва досидеть до конца отведенного ей срока, разбирался "Апостроф".

В четверг, 16 мая, 315 народных депутатов поддержали постановление о проведении инаугурации Владимира Зеленского 20 мая. Напомним, в команде новоизбранного президента настаивали на 19 мая, якобы потому что это воскресение, а значит на мероприятие могут приехать представители разных стран. А вот 20 мая далеко не все иностранные делегации смогут присутствовать, о чем уже заявил спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

Но именно дата 20 мая стала компромиссной среди парламентариев. Отметим, что некоторые фракции согласились поддержать инаугурацию 19 мая. Среди них был даже "Блок Петра Порошенко". Но всё-таки проводить инаугурацию в День памяти жертв политических репрессий было бы не лучшим решением.

"А 20 мая - всемирный день травматолога. Никаких вопросов не возникнет", - пошутил один из депутатов в разговоре с "Апострофом".

Ещё во вторник, 14 мая, в парламенте ходили слухи, что инаугурация пройдёт между 28 мая и 3 июня. Это было необходимо для того, чтобы снизить вероятность роспуска парламента. Как известно, у Зеленского уже давно говорят о досрочных выборах в Раду. Они нужны новому президенту для скорейшего проведения в парламент своей политсилы - партии "Слуга народа", пока его рейтинг не обвалился. Но с кем он пойдёт на выборы и кто будет в его партии, никто пока не знает.

В парламенте вроде бы уже смирились с мыслью о внеплановых выборах. "Любая уважающая себя политическая сила должна быть готова к выборам. Мы не боимся ни досрочных выборов, ни срочных", - рассказал журналистам о позиции представителей БПП лидер фракции Артур Герасимов.

"Эти выборы могут быть выгодны и БПП, и "Опозиционному блоку", и "Батькивщине". Им сейчас удастся организовать свой электорат, пока он не присмотрелся к новым политическим силам", - сказал "Апострофу" один из депутатов фракции Порошенко.

Но досрочные выборы невыгодны силам, которые либо были недавно созданы, либо потеряли поддержку. В числе последниих, например, находятся представители фракции "Народного фронта". "Фронтовики" имеют наименьшие шансы попасть в следующий парламент, поэтому они решили переиграть ситуацию и не допустить досрочные выборы. Как стало известно "Апострофу", в пятницу, 17 мая, НФ соберётся на заседание фракции, на котором обсудит вопрос выхода из коалиции.

"Если мы в этот же день выйдем из коалиции, то запустится механизм создания новой, на который отводится 30 дней. За это время до 17 июня должна быть создана новая коалиция, если же нет - парламент идёт на выборы. Но 16 июня заканчивается срок возможности роспуска парламента президентом, потому что остаётся полгода до очередных выборов в Раду. В этот период никто не может распустить парламент. Это (выход НФ из коалиции, - "Апостроф") - одна из возможностей либо отстрочить роспуск парламента, либо вообще избежать его", - рассказывает источник в НФ (согласно ст. 90 Конституции Украины президент не может досрочно прекратить деятельность парламента за полгода до завершения его и своих полномочий).

Собеседник также уточнил, что после инаугурации ожидается указ президента о роспуске парламента. Главная причина - отсутствие коалиции. "Но для этого нужно решение суда, которого мы пока не видим", - объясняет источник в НФ.

Собеседник не исключает, что решение о перевыборах может совсем не соответствовать законодательству Украины. И начать свою работу именно с такого решения для Зеленского будет не лучшим выходом. "Но общество его не осудит, люди ждут, когда этот парламент уйдёт. Только в будущем ему (Зеленскому) это решение аукнется", - прогнозирует собеседник "Апострофа".

После инаугурации ожидается указ президента о роспуске парламента Фото: rada.gov.ua / Сергей Ковальчук

Впрочем, согласовать решение о выходе из коалиции депутатам "Народного фронта" будет очень сложно. Ведь в самой фракции есть немало нардепов, которые уже сделали свой выбор в пользу Зеленского (например, группа главы МВД Арсена Авакова). Главный инициатор выхода - Арсений Яценюк. Он намерен использовать все возможности для того, чтобы оттянуть перевыборы и успеть создать новый политический проект с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

"Но ему (Яценюку, - "Апостроф") вряд ли удастся всех обмануть. Если Зеленский захочет распустить Раду, он ее распустит", - говорит один из "фронтовиков". Хотя согласно законодательству у президента нет права отправлять парламент на внеочередные выборы в течение 30-ти дней, отведенных на создание новой коалиции.

Напомним, ст. 90 Конституции разрешает президенту досрочно прекратить полномочия Верховной Рады Украины, но лишь в трех случаях. Это возможно, если в течение одного месяца в Раде не сформирована коалиция депутатских фракций; на протяжении 60 дней после отставки Кабмина, не сформирован его персональный состав, а также в том случае, если ВР в течение 30 дней одной очередной сессии не может начать пленарные заседания.

Впрочем как удалось узнать "Апострофу", в команде Зеленского еще не решили, стоит ли распускать Раду или нет. А в парламенте уверены, что сейчас новый президент находится на минном поле: у него зарождается конфликт с окружением президента Дональда Трампа. Там недовольны, что в команде Зеленского есть люди, работающие на демократов - конкурентов Трампа. Поэтому сейчас из США присылают требования, с кем Владимиру Александровичу стоит прекратить сотрудничество. Среди них и олигарх Игорь Коломойский, который уже вернулся в Украину.

"Я не знаю, как Зеленский будет разбираться со всеми проблемами, но спешить с досрочными выборами не стоит. Такая спешка невыгодна никому. Нужно со многими говорить, вести консультации. Потому что на популизме далеко не уйдешь", - резюмирует один из парламентариев.