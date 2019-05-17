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В Украине назвали ошибки Вакарчука, сравнив с проектом Зеленского

пятница, 17 мая 2019, 09:29
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Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который в четверг, 16 мая, объявил о старте своего политического проекта "Голос", уже успел допустить ряд ошибок.

О них в комментарии "Апострофу" рассказал политический эксперт Ярослав Макитра

"Это все затянутая история. Нужно было либо проявлять политические амбиции на президентских выборах, либо вообще не показывать эти амбиции и стартовать с новым проектом. Более того, для значительной части избирателей Вакарчук воспринимается как человек, который технологически помогал Порошенко получить свой результат. За счет только лишь новизны пройти в парламент будет сложно. Нужно отличие от того же Зеленского, ведь копия всегда хуже оригинала. А сейчас проект Вакарчука выглядит как попытка технологически скопировать Зеленского. Даже название партии "Голос" ассоциируется с шоу, в котором принимал участие Вакарчук. Как "Слуга народа" у Зеленского. Очевидно, что это попытка перенести свой телевизионный образ в политику. Но потенциал есть и бороться за 5% он все же сможет", - объяснил он.

Тем не менее, несмотря на скомканность презентации, по словам политтехнолога, шансы у "Голоса" имеются и достаточно неплохие, ведь Вакарчук, имея гражданскую позицию, не свалился в политику с неба.

"Его электорат — это часть избирателей Порошенко, в основном, на западе Украины, которые голосовали за Порошенко в виду отсутствия другого кандидата, более приемлемого. Кроме того, в команде Вакарчука есть новые люди для большой политики", - добавил политтехнолог.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Больше, чем у Зеленского: как Вакарчук ворвался в большую политику.

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Вакарчук презентует свою партию "Голос". ФОТО

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