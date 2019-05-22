Рада провалила законопроект Зеленского о выборах: как голосовали фракции

Депутаты Верховной Рады проголосовали 22 мая против инициировы президента Владимира Зеленского, которая предполагает внесение изменений в закон о выборах в парламент.

Депутаты не поддержали внесение закона на рассмотрение в повестку дня.

За закон проголосовали 92 депутата, против - 68. Воздержались 43 нардепа.

Напомним, что в ходе внеочередного заседания парламента проходили жаркие споры по поводу инициативы Зеленского.

Закон предполагает снижение проходного барьера с 5 до 3% и отмену мажоритарки. Согласно документу, партии выдвигают списки кандидатов. Избиратель голосует за какую-то из этих партий, а также — за какого-то конкретного кандидата. В итоге победу одерживают те, кто был вписан на самые первые места в списках, а кандидаты в депутаты согласно их рейтингу и популярности у избирателей.

"Апостроф" сообщал, что 22 мая проходит внеочередное заседание парламента Украины, инициатором которого был Владимир Зеленский.