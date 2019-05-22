RU   UA   EN  

среда, 22 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.00
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

22 мая

09:48
Выборы в Раду по-новому: стало известно, поддержат ли нардепы предложения Зеленского
09:47
Задержанный топ-чиновник может быть частью преступной группы замглавы минсоцполитики Крентовской - СМИ
09:28
​Возле Украины пронесся разрушительный торнадо: опубликованы фото и видео
09:25
Курс НБУ: доллар вновь дешевеет
09:20
Где смотреть онлайн Шахтер - Динамо: расписание трансляций
09:19
Как Рада будет голосовать за законы, предложенные Зеленским: онлайн трансляция
09:10
Шахтер - Динамо: прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины
08:51
Вот вам и "гражданская война": появились фото и видео открытия в Донецке памятника наемнику из РФ
08:20
Грузовик сгорел дотла: появилось видео жуткого ДТП на трассе Киев-Одесса
07:55
Мир, дружба, капитуляция: в сети волна гнева из-за идеи Зеленского провести референдум о переговорах с Россией
07:25
Дайверы совершили невероятное открытие в самой большой пещере мира: фото и видео
07:23
Достаточно нажать кнопку: сети удивило исчезновение указа Зеленского с президентского сайта
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Как Рада будет голосовать за законы, предложенные Зеленским: онлайн трансляция

среда, 22 мая 2019, 09:19
переглянути новину українською

22 мая состоится внеочередное заседание парламента Украины, инициатором которого был президент Владимир Зеленский.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию из зала Верховной Рады. Начало трансляции в 11:30.

Во время заседания будут рассмотрены два вопроса.

  • о внесении изменений в Закон Украины "О выборах народных депутатов Украины";
  • о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках".

Как известно, Зеленский распустил Верховную Раду и назначил внеочередные выборы в парламент на 21 июля 2019 года.

При этом Зеленским были озвучены ряд важных предложений по выборам в парламент. В частности, это отмена мажоритарки и снижение проходного барьера до 3%.

Подробнее о том, к чему приведет решение Владимира Зеленского распустить Раду, читайте в материале "Апострофа": Роспуск Верховной Рады: перезапуск старой системы или новый кризис в Украине.

Фотовзгляд

Все галереи
Инаугурация Зеленского: яркие фото с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Преступление против демократии или удар по феодалам: что предлагает Зеленский Верховной Раде

​Show must go on: кто же победил от роспуска Верховной Рады

Роспуск Верховной Рады: перезапуск старой системы или новый кризис в Украине

Будут сравнивать с Путиным: главные опасности роспуска Зеленским Верховной Рады

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: