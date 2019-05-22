Как Рада будет голосовать за законы, предложенные Зеленским: онлайн трансляция

22 мая состоится внеочередное заседание парламента Украины, инициатором которого был президент Владимир Зеленский.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию из зала Верховной Рады. Начало трансляции в 11:30.

Во время заседания будут рассмотрены два вопроса.

о внесении изменений в Закон Украины " О выборах народных депутатов Украины ";

"; о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках".

Как известно, Зеленский распустил Верховную Раду и назначил внеочередные выборы в парламент на 21 июля 2019 года.

При этом Зеленским были озвучены ряд важных предложений по выборам в парламент. В частности, это отмена мажоритарки и снижение проходного барьера до 3%.

Подробнее о том, к чему приведет решение Владимира Зеленского распустить Раду, читайте в материале "Апострофа": Роспуск Верховной Рады: перезапуск старой системы или новый кризис в Украине.