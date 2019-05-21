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Рада назначила внеочередное заседание: названо время

вторник, 21 мая 2019, 19:30
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Председатель Верховной Рады Андрей Парубий назначил на 12:00 22 мая внеочередное заседание парламента.

Об этом сообщает Аппарат Верховной Рады.

"Председатель Верховной Рады издал распоряжение "О созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины", - говорится в сообщении.

В Аппарате ВР добавили, что заседание состоится в 12:00 в среду, 22 мая.

Во время заседания будут рассмотрены два вопроса.

  • о внесении изменений в Закон Украины "О выборах народных депутатов Украины";
  • о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках".

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Украины Владимир Зеленский издал указ о роспуске парламента и назначеннии досрочных выборов.

Позже он также обратился к спикеру ВР с просьбой собрать внеочередное заседание, чтобы внести изменения в избирательное законодательство.

Как ожидается, Рада должна отменить мажоритарку и снизить проходной барьер на выборах в парламент до 3%.

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