Рада назначила внеочередное заседание: названо время

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий назначил на 12:00 22 мая внеочередное заседание парламента.

Об этом сообщает Аппарат Верховной Рады.

"Председатель Верховной Рады издал распоряжение "О созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины", - говорится в сообщении.

В Аппарате ВР добавили, что заседание состоится в 12:00 в среду, 22 мая.

Во время заседания будут рассмотрены два вопроса.

о внесении изменений в Закон Украины " О выборах народных депутатов Украины ";

"; о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках".

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Украины Владимир Зеленский издал указ о роспуске парламента и назначеннии досрочных выборов.

Позже он также обратился к спикеру ВР с просьбой собрать внеочередное заседание, чтобы внести изменения в избирательное законодательство.

Как ожидается, Рада должна отменить мажоритарку и снизить проходной барьер на выборах в парламент до 3%.