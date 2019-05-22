Тимошенко призвала депутатов Рады изменить избирательную систему

Стране нужна новая ответственная избирательная система, в которой не будет коррупционной мажоритарной составляющей, иначе после новых парламентских выборов ситуация не изменится.

Об этом глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила во время выступления с трибуны Верховной Рады.

"Обескровленное общество на президентских выборах проголосовало за глубокие изменения. И никто не хочет больше терпеть такого унижения и Украины в мире, и украинцев в Украине", - сказала лидер "Батькивщины".

Она призвала начать с изменения избирательной системы, которая является основой политической системы.

"Страна не изменится, если и новые выборы провести по старой системе", - убеждена глава партии.

Как отметила Юлия Тимошенко, "Батькивщина" против того, чтобы в парламенте в дальнейшем господствовали "коррупционные порядки".

"Не секрет, что правительство проводило коррупционные решения с помощью мажоритарщиков, которые получали на округах бюджетные преференции", - отметила она.

Лидер партии призвала депутатов подумать о том, как дальше будет жить страна, и голосовать за изменение избирательной системы.