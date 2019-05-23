Глава ЦИК сделала тревожное заявление по досрочным выборам в Раду

Центральная избирательная комиссия Украины может не успеть подготовиться ко внеочередным парламентским выборам, причина – в медленной работе комиссии по действующей системе закупок.

Об этом заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук, передает "Интерфакс-Украина".

"По действующей – нет", - сказала глава ЦИК.

Она отметила, что заявление заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова относительно быстрого проведения закупок избирательным образом, не соответствует действительности.

"Несмотря на те примеры, которые приводил нам Максим Нефедов, сравнивая закупки для избирательного процесса и для цирков, которые путешествуют по Украине, - это не одно и то же", - сказала она.

Глава ЦИК подчеркнула, что в течение двух месяцев ЦИК не сможет осуществить все необходимые для проведения избирательной кампании закупки.

"Ожидаю и от президента Украины, Верховной Рады, Кабинета министров немедленного принятия соответствующих решений, которые позволят провести внеочередные выборы депутатов 21 июля 2019 года в соответствии с законами Украины", - отметила она.

Слипачук добавила, что существуют несколько вопросов, которые касаются избирательного процесса, в частности, несоответствие действующих норм закону "О выборах народных депутатов".

Как сообщал "Апостроф", 23 мая "Урядовий кур'єр" опубликовал указ президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года.