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Кто готов объединиться с Порошенко на выборах: источники раскрыли интересные детали

четверг, 23 мая 2019, 12:38
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В парламентской фракции "Народный фронт" не оказалось желающих присоединиться к политической силе Петра Порошенко на следующих парламентских выборах, кроме народного депутата Татьяны Черновол.

Об этом "Апострофу" рассказали собеседники от НФ.

"На заседании фракции поднялся вопрос об будущем партии. Начали обсуждать, как идти на парламентские и с кем. Первым пунктом было предложено объединиться с Порошенко. За это проголосовала только Черновол", - сообщил источник.

Он также отметил, что на фракции не было спикера Рады Андрея Парубия, который также выступает в поддержку Порошенко.

В данный момент в "Народном фронте" больше всего поддержки получили предложения идти на выборы с премьер-министром Владимиром Гройсманом или с лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко. При этом к единому решению депутаты так и не пришли.

Как сообщал "Апостроф", ранее пятый президент Петр Порошенко раскритиковал предложение команды главы государства Владимира Зеленского провести референдум по вопросу взаимодействия с РФ, назвав его "капитуляцией".

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