Как Оппоблок пойдёт на выборы: раскрыты интересные подробности

Партии "Оппозиционная платформа – За життя" и "Оппозиционный блок", которые разошлись перед президентскими выборами, ведут переговоры об объединении.

Об этом "Апострофу" стало известно из собственных источников.

Заявление о совместном походе на выборы можно ожидать до конца мая.

"По состоянию на вчера на 17:00 было принято почти финальное решение об объединении, остались только технические шероховатости. Например, название такого объединения", – утверждает собеседник "Апострофа".

Еще один собеседник, знакомый с ходом переговоров, рассказал, что уже были одобрены квоты в общем списке и мажоритарные округа.

"Медведчук готов пойти на уменьшение своей квоты, он готов завести треть той квоты, которая была ранее. У него просто нет своих людей. Но вообще договорились, что будет три равноправные части в общем объединении у каждой группы",

По словам собеседника, возглавит список, вероятней всего, Вадим Рабинович или Юрий Бойко. Однако решение ещё не принято.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", если бы выборы в парламент проходили 19 мая, то в Верховную Раду прошли бы всего шесть партий.