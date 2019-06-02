В партии Зеленского обвинили журналистов в масштабной волне фейков

Команда президента Украины Владимира Зеленского заявили о недостоверной информации журналистов о деятельности партии "Слуга народа".

Об этом сообщают на официальной странице команды главы государства в Facebook.

Отмечают, что на некоторых интернет-порталах появилась фейковая информация, что партия Зеленского не сможет принять участие во внеочередных выборах в парламент 21 июля 2019 года.

Также подчеркнули неправдивость новости о том, что Дмитрий Разумков был избран председателем партии 27 мая. Команда Зеленского заявила, что соответствующее решение было принято 21 мая. В этот день Иван Баканов сложил полномочия председателя партии и приостановил свое членство в партии "Слуга народа".

К слову, пресс-служба команды президента напомнила, что Баканов начал исполнять обязанности первого заместителя председателя СБУ 22 мая, чем в полной мере выполнил все требования действующего законодательства.

"Фейком является и заявление журналистов о том, что якобы партия "Слуга народа" вносила изменения в устав партии в связи с изменением Главы, ведь согласно украинскому законодательству смена руководителя юридического лица и внесении изменений в учредительные документы являются совершенно разными регистрационными действиями. Регистрационные действия были проведены Министерством юстиции в установленном законом порядке и в отведенные законом сроки", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ответственным за координацию и финансирование региональных представительств в команде президента Владимира Зеленского был назначен Илья Павлюк – бывший "король контрабанды" в западных регионах страны во время президентства Виктора Януковича.