RU  UA  EN

понедельник, 3 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.60
Меню
Политика

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

3 июня

22:10
Под Одессой на аттракционе произошла смертельная трагедия
21:56
Украина - Сербия: прогноз букмекеров на матч квалификации Евро-2020
21:39
Один из главных фигурантов дела Гандзюк признал себя виновным
21:09
Нардепа Святаша могут лишить неприкосновенности за невозврат долгов
21:08
Убийство ребенка под Киевом: подозреваемых полицейских будут судить по новой статье
20:37
Зеленский внес в Раду новый законопроект о незаконном обогащении: в чем суть
20:34
Украина в блестящем стиле вышла в финал Мемориала Лобановского: видеообзор
20:20
Украина уверенно вышла в 1/4 финала чемпионата мира: видеообзор
20:05
Зеленский и Путин могут встретится: названа вероятная дата
19:35
"Динамо" объявило о первом летнем трансфере: опубликовано фото
19:31
СМИ рассказали о банковской афере экс-нардепа Скосаря
19:30
Умер ребенок, которому выстрелили в голову пьяные полицейские под Киевом
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Харькове со скандалом прошел съезд партии мэров: о чем договорились

воскресенье, 02 июня 2019, 17:19
переглянути новину українською

В воскресенье, 2 июня, в Харькове прошел съезд партии "Доверяй делам" с участием мэра Харькова Геннадия Кернеса и мэра Одессы Геннадия Труханова.

Об этом сообщает издание "МедиаПорт".

Также участие в мероприятии приняли председатель Харьковского облсовета Сергей Чернов, мэр Ужгорода, председатель Одесского облсовета, мэры Чугуева, Бахмута, Кропивницкого, Покровска, заместитель Никопольского городского головы, представитель Черноморской ОТГ и другие.

В ходе своего выступления Кернес, которого избрали председателем политсилы, заявил, что за 5 лет "власть довела страну, создала не социальные лифты, а ямы" и вспомнил о съезде 2014 года в Харькове, на который "ехал, ехал, но не доехал Янукович".

"Пять лет назад здесь был съезд депутатов юго-востока, на который ехал, ехал, но не доехал беглец Янукович... Но не это главное. Тогда было принято историческое решение, призыв, в условиях безвластия и хаоса в Киеве людям нужно опираться на самоуправление для сохранения порядка и целостности территориальной Украины... Мы были правы, Харьков выстоял", - заявил Кернес.

Также он добавил, что Харьков не поддался многодневным качелям и многотысячным гастролерам с востока и запада.

По словам Кернеса, в случае, если политсила попадет в Верховную Раду на внеочередных выборах, он останется мэром, "уступив свое место профессионалу".

Комментируя акцию протеста против съезда партии, Кернес заявил: "То, что вы увидели у стен Дворца спорта - это отбросы общества".

Кернес заверил, что памятник Жукову, поваленный участниками акции протеста, с его помощью и средствами фонда партии экс-регионала Виталия Хомутынника "Возрождение" будет восстановлен в кратчайшие сроки.

Также Кернес вспомнил о новоизбранном президенте Владимире Зеленском: "Во Дворце спорта был последний концерт Зеленского в составе "95 квартала", теперь у него другой путь".

"Будем помогать новому президенту, чтобы Украина стала лучше и качественнее", - заявил мэр Харькова.

В свою очередь Труханов заявил, что Харьков и Одесса имеют много общего, и объединяться надо, чтобы "защищать интересы наших громад".

Среди программных целей, озвученных Трухановым - уважение к религиям, приведения языкового закона к европейским нормам и завершение войны на Донбассе мирным путем.

Отмечают, что Труханов читал свое выступление с листа, Кернес - с помощью экрана с суфлером.

Подробно о том, как в Украине создается "партия мэров городов" читайте в материале "Апострофа": "Партия плохих Ген": зачем Кернес и Труханов собрались в Раду.

Фотовзгляд

Все галереи
Погода 4-8 июня

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

​Рейтинг глав ОГА: "подводные камни" работы администраций

Рейтинг эффективности губернаторов

Украину лихорадит: где самые горячие точки и в чем опасность для Порошенко

На предателей Украины в Крыму посыпались камни с неба

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
Валютный рынок
Налоги
Регуляторная политика
Бюджет
Внешняя торговля
Макроэкономика
Энергетика
Транспорт и связь
Промышленность
Финансы

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: