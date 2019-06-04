Брендфейс для УДАРа: вскрылись подробности о "договорняке" Кличко и Саакашвили

Стало известно о деталях важной "сделки" мэра Киева Виталия Кличко и вернувшегося недавно в Украину Михаила Саакашвили.

О них сообщается в Telegram-канале УП. Off the record.

"Сам Саакашвили не может стать народным депутатом, ведь согласно закону о выборах нардепов, для избрания ему нужно жить в Украине последние 5 лет. Однако это не мешает Михо быть брендфейсом УДАРа и заменить в этой роли Владимира Кличко, который не успевает завершить дела и перейти в политику к досрочным выборам. Взамен Саакашвили будет предлагать своих людей в список партии Кличко", - говорится в сообщении.

Подробнее о расстановке сил перед парламентской гонкой в Украине, читайте в материале "Апострофа": Запахло деньгами: как партии планируют идти на выборы в Раду.