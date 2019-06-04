Кличко сделал неожиданное заявление по выборам и Саакашвили: видео

Мэр Киева Виталий Кличко предложил Михеилу Саакашвили возглавить его партию на досрочных выборах в Верховную Раду.

Об этом говорится в видео, которое столичный градоначальник опубликовал в Facebook.

На видео он отметил, что Украина получила шанс на изменения и поэтому демократические силы, которые имеют опыт практической работы и не ставят во главу свои амбиции, должны объединяться. В связи с этим он подчеркнул, что видел обращение Михеила Саакашвили и готов подставить ему "политическое плечо".

Кличко подчеркнул, что остается лидером УДАР, а Саакашвили предложил стать главой партии.

Он подчеркнул, что УДАР пойдет на досрочные выборы в Раду, однако сам Кличко намерен остаться мэром Киева.

Ранее Саакашвили заявил о том, что его Руху новых сил отказали в регистрации.

Как сообщал "Апостроф", 28 мая президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашаивли украинское гражданство, после чего тот смог вернутся в страну.