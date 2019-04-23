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Вакарчук поставил сеть на уши обращением к украинцам: видео

вторник, 23 апреля 2019, 14:59
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Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук записал видеообращение к украинцам и предложил провести концерт на территории Голосеевского парка в Киеве.

Соответствующее видео было опубликовано на Facebook странице "Океана Эльзы".

По словам Вакарчука, предложение провести концерт адресовано не только зрителям, но и музыкантам группы, поскольку для них это тоже сюрприз.

В качестве возможной даты концерта артист назвал День Киева, 26 мая.

Видеозапись была опубликована 23 апреля, около 13:00. Уже через два часа пост набрал почти 2 тысячи репостов и 2,5 тысячи комментариев.

В комментариях одни пользователи просят Вакарчука подумать о природе и последствиях для нее проведения массового концерта (им отвечают, что на этом же месте регулярно проводится масштабный фестиваль Atlas Weekend). Другие же предполагают, что внезапное объявление концерта связано с политическими планами лидера "Океана Эльзы".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", украинский музыкант Святослав Вакарчук записал видеообращение, в котором призвал украинцев требовать "содержания от кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского".

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