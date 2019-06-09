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Националисты пойдут на выборы единым списком: названа первая пятерка

воскресенье, 09 июня 2019, 16:35
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Правые партии Украины, в том числе ВО "Свобода", Национальный Корпус, Правый Сектор и "Государственная инициатива Яроша" (ДіЯ), пойдут на выборы в Верховную Раду общим списком.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Свобода".

Возглавит список лидер "Свободы" Олег Тягнибок. Кроме него в первую пятерку националистов вошли лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий, командир Украинской Добровольческой Армии Дмитрий Ярош, глава Правого Сектора Андрей Тарасенко и вице-спикер Верховной Рады Украины VII созыва Руслан Кошулинский.

Список был одобрен на съезде ВО "Свобода". Кроме общего списка, во время собрания также утвердили список кандидатов в одномандатных мажоритарных округах.

"Мы должны вернуть украинцам чувство достоинства и гордости. Мы должны забрать то, что принадлежит нам по праву. У нас особая миссия: не посрамить славу героев, защитить будущее детей. Мощная фракция националистов должна быть в парламенте", – заявил Тягнибок.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 9 июня в ботаническом саду Киева состоялся съезд партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", на котором был объявлен список кандидатов для участия в выборах.

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