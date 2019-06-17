В списке "Слуги народа" Зеленского нашли гражданина России: видео

В списке партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" под №99 в Верховную Раду фигурирует гражданин РФ Михаил Соколов.

Об этом в своем видеоблоге сообщил одесский активист Сергей Стерненко.

"Для того, чтобы проверить эту информацию, я зашел на официальный сайт российской налоговой службы... Когда я ввел на этом сайте фамилию, имя и отчество, дату рождения, серию и номер паспорта, то система показала даже код плательщика налогов. Это значит, что гражданин РФ с такими персональными данными существует. И тогда мы получаем одно из двух: либо у Соколова Михаила Юрьевича есть брат-близнец с точно такими же персональными данными, либо в списке "Слуги народа" есть гражданин РФ, который собирается стать народным депутатом Украины", - говорит в ролике он.

Как сообщал "Апостроф", ранее волонтеры Зе-команды в Полтаве возмутились выдвижению от "Слуги народа" скандальной активистки.