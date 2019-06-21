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Суд вынес решение по регистрации Онищенко на выборы

пятница, 21 июня 2019, 19:34
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Шестой апелляционный административный суд Киева обязал Центральную избирательную комиссию зарегистрировать кандидатом в депутаты беглого нардепа Александра Онищенко.

Об этом говорится в решении суда за 21 июня, копией которой располагает "Апостроф".

«Обязать Центральную избирательную комиссию зарегистрировать кандидатом в народные депутаты Онищенко А.Р., выдвинутого «Социалистической партией Украины» в одномандатном округе №93 на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года», - говорится в решении.

«Апостроф» связался с самим Онищенко и его адвокатом Олегом Ищенко, но никто из них не смог подтвердить наличие этого решения.

Напомним, ЦИК 15 июня отказала беглому депутату в регистрации кандидатом, потому что он не проживает в Украине на протяжении последних 5-ти лет.

Как ранее сообщал "Апостроф", 21 июня партия "Слуга народа" начала публикацию списков своих кандидатов на досрочные выборы в Верховную Раду по мажоритарным округам.

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