Гвардия Януковича и кусок рубероида: известный шоумен описал темную сторону выборов в Украине

Шоумен и кандидат в народные депутаты по списку партии "Голос" Сергей Притула обратился к украинцам и рассказал о своем походе в политику, "ботофермах" и обвинениях в связях с олигархами.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Притулы, за последние две недели после объявления о выдвижении в депутаты, на него "вылилось столько дерьма", сколько не было за 14 лет в шоу бизнесе. Его и партию "Голос" в частности обвиняют в связях с Виктором Пинчуком и Петром Порошенко. Лично Притуле вспоминают родственные связи с нардепом Виталием Хомутынником.

В конце своего обращения шоумен напоминает о рейтингах политических партий перед выборами.

"А теперь присмотритесь к рейтингам и задумайтесь! "Голос" сейчас на 3-м месте. К "Слуге народа" нам не дорваться, это факт. У них где-то на уровне 47-48% от всех кто собирается проголосовать. Личный рейтинг Владимира Зеленского такой, что поставь в список партии "СН" кусок рубероида, увядшие листья и ростовую куклу панды, то они наберут минимум 42%. Но проблема не в этом. Бывшая гвардия Януковича снова рвется к власти. Логика проста: чем больше в парламенте НАС - тем меньше в парламенте ИХ. Их - это тех, кто хочет загнать украинский язык в удобную для них нишу "потешной шароварщины", кто называет вооруженную агрессию РФ против Украины "гражданским конфликтом", кто хочет легализовать террористов "Л/ДНР" путем прямых переговоров с их главарями, кто готов променять достоинство на скидку на газ!!! Я с ужасом осознаю тот факт, что на 6-м году войны, в Украине со второго места в парламент может зайти политическая сила, которая вылизывает пороги кремля, вместо того, чтобы покаяться у гробов защитников нашей независимости!", – пишет Притула.

Напомним, подробнее о партии "Голос" Святослава Вакарчука читайте в материале "Апострофа": Я не сдамся без боя: зачем Вакарчук ведет "Голос" в парламент.